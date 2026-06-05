女優柴田理恵（67）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。「第110回東京富山県人会連合会」に参加したことを報告した。柴田は女優の室井滋、俳優の内浦純一、映画監督の本木克英氏との4ショットを披露。「記念すべき第110回東京富山県人会連合会が盛大にホテルニューオータニでありました」と報告。「久しぶりにいろんな方に会えてうれしかった〜！！やっぱり富山ちゃいいわ〜！！」とつづった。この投稿にファンからは「皆