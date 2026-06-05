歌手氷川きよし（48）が4日、インスタグラムを更新。楽曲「南風」のミュージックビデオを撮影した、山梨県のフルーツ公園を訪れた様子をつづった。ピンクのストライプシャツにキャップを着用した氷川は、「2021年ココアの体調が危なかった時にお友達に見てもらい自宅を離れ絶対に大丈夫よ！と祈りながら歌詞に背中を押され笑顔で撮影した場所」と当時を思い起こし、振り返った。今回は「初のさくらんぼ食べ放題」とつづり、「50粒