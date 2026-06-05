4月の家計調査で、消費に使った金額は前の年より0.5%減少しました。5か月連続のマイナスです。総務省が発表した家計調査によりますと、4月に2人以上の世帯が消費に使った金額は32万8969円で、物価の変動を除いた実質で前の年の4月と比べ0.5%減少しました。5か月連続のマイナスです。物価上昇の影響による節約志向の高まりもあり、▼食料が0.6%減少し、中でもコメ類を含む▼穀類が4.8%の減少、じゃがいもや玉ねぎの高騰による購入量