◆米男子プロゴルフツアーメモリアル・トーナメント第１日（４日、米オハイオ州ミュアフィールドビレッジＧＣ＝７５６９ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、久常涼（ＳＢＳホールディングス）は１イーグル、２バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの１アンダー７１で回り、首位と４打差の１３位につけた。２０１４年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、４ボギーの７２で２３位。トップとは５打差。