【フェニックス共同】米大リーグのドジャースは4日、本拠地で5日から臨むエンゼルスとの3連戦の先発投手を発表し、佐々木朗希が5日（日本時間6日）、山本由伸が6日（同7日）に登板することが決まった。2試合とも午後7時10分（同午前11時10分）開始。ともに中5日での登板で、佐々木は4勝目、山本は6勝目を目指す。