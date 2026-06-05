女優岸井ゆきの（34）が4日までにインスタグラムを更新。カンヌ映画祭に参加した時のオフショットを多数投稿した。岸井は「すべて真夜中の恋人たち」（岨手由貴子監督）で、同映画祭に参加。ピンクのドレスや、共演の浅野忠信とのツーショット、濱口竜介監督とのツーショットなどを多数投稿した。「ワールドプレミアは仕立てたスーツ！レッドカーペットはドレスを着ました本当にありがとうございました」と感謝。ジェームズ・