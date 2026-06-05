◆米大リーグＤバックス―ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が４日（日本時間５日）、ブルペン入り。次回登板となる６日（同７日）の本拠地・エンゼルス戦の登板に向けて調整した。グラウンドでの練習を終えて、右翼付近からベンチ裏に引き揚げる際にはシーハンと仲良く話す様子も見られた。この日は由伸の前にシーハンがブルペン入りしていた。シーハンは