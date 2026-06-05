元宝塚歌劇団月組トップで女優瀬奈じゅんが4日までにインスタグラムを更新。台風のため子供たちと家の中で過ごした様子を投稿した。瀬奈はストーリーズに、子供の目の前にお菓子が並んだ写真をアップし「台風によりお菓子パーティー開催カードゲームで声枯らすなう」と記した。通常ポストには、別の日に長男、長女と公園を訪れた様子も投稿。瀬奈は「気づいたら知らない子ども同士で遊んでた。すぐ仲良くなるし、みんなが娘のお