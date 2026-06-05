新潟県出身の現役女子大生で、アイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバー七海りおが、4日までにインスタグラムを更新。グラビアショットを披露した。発売中の雑誌「別冊ヤングチャンピオン」のグラビアに登場している七海は「今回は花柄のワンピースや春らしい水着、大人っぽい雰囲気のカットなど、たくさん素敵に撮影していただきましたぜひお手に取っていただけたら嬉しいです感想もたくさん待っています」と、白のビ