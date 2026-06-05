日本代表は４日（日本時間５日）、メキシコ・モンテレイで行っている事前合宿２日目のトレーニングを行った。この日は街中にある初日の施設とは異なり、中心部から離れた山中にあるピッチで行われたが、周辺には子供から大人まで数十人のメキシコ人が集まった。現地でも知名度抜群のＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）が姿を見せると「クボ、クボ！」と連呼する声が響いた。なかには、あいさつのつもりだったのだろう。ス