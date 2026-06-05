メ～テレ（名古屋テレビ） 4日に千葉県で行われた将棋の棋聖戦五番勝負は、藤井聡太六冠が勝利し、7連覇に向けて好発進です。 今期の棋聖戦五番勝負は、藤井聡太六冠（23）に服部慎一郎七段（26）が挑戦しています。 藤井六冠は棋聖戦6連覇中で、服部七段はタイトル戦初挑戦です。 4日、千葉県木更津市で行われた第1局は、手堅い指し回しで服部七段の攻め手を封じた藤井六冠が勝利し、幸先のいいスタート