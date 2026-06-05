香川銀行本店 トモニホールディングスグループの香川銀行（高松市本店）が2026年7月4日、資産運用セミナー「家族で育てるお金のチカラ！～NISAとマーケットを学ぼう～」を高松国際ホテル（高松市木太町）で開催します。参加者を募集しています。参加無料、定員100人（事前申込・先着順）。 NISA（ニーサ）は、2014年にスタートした「少額投資非課税制度」です。2027年には