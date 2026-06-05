4日、ロシア北西部サンクトペテルブルクで会合に参加するプーチン大統領（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は4日、ウクライナ侵攻の目標は、ロシアによるウクライナ東部ドンバス地域（ドネツク、ルハンスク両州）全域の掌握であることを改めて示唆した。「全域支配と取引を結ぶことは矛盾しない」と述べ、ウクライナによるドンバス地域の割譲で終戦が可能との考えを示した。ロシア北西部サンクトペテルブル