週刊文春が公開し、高市陣営による誹謗中傷動画の投稿に関わったとする人物と高市総理の秘書とのやり取りだとされる音声データについて、高市総理大臣は5日、「秘書本人かどうか、あのような音声を元に判断することは難しい」と述べた。高市総理は参議院の予算委員会で、週刊文春が公開している音声について、「昨夜遅く確認した。週刊誌で言われているような総裁選で他候補を批判する動画を作成することに関するものではない。秘