大人気の5人組ダンスボーカルグループ・M!LKは、各メンバーがバラエティー番組でも活躍しています。そこで、All About ニュース編集部は2026年5月18日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「M!LKのメンバー」に関するアンケート調査を実施。この記事では「バラエティー番組で活躍していると思うM!LKのメンバー」ランキングの結果を紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：佐野勇斗／135票2位は、担当カラーが「ピー