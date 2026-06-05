「国務院による対外投資に関する規定」が7月1日に施行されます。中国商務部の何詠前報道官は6月4日の記者会見で、この「規定」の制定は中国の対外投資発展の歴史において画期的な意義を持つと述べました。何報道官は、「『国務院による対外投資に関する規定』は、海外関連の総合サービス体系を健全化し、多角的な制度や措置を整え、海外に進出する企業が国際的な協力と競争に参加するための強固な法の保障を提供するものだ」と説明