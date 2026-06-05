秀逸な一撃だ。イラク代表は現地６月４日、国際親善試合でスペイン代表と対戦し、１−１で引き分けた。16分にフェラン・トーレスの得点でリードを奪われたが、27分に追いつく。スコアラーはメルカス・ドスキだ。敵陣の左サイドで後方からのパスを巧みなトラップで収めた26歳レフティは、ペナルティエリア左外から自慢の左足を迷いなく振り抜く。スピード、コース共に完璧なシュートをファーサイドに突き刺した。 試