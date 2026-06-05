◇インターリーグブルージェイズ−ブレーブス（2026年6月4日アトランタ）メジャー初登板のブルージェイズのチャド・ダラス投手（25）が4日（日本時間5日）、敵地でのブレーブス戦の3回の守備で「背面キャッチ」の超美技を披露しピンチを脱出した。3−0から1点返された3回2死一、三塁。打者スミスに7球目のカットボールを弾き返されると、打球はワンバウンドで右腕の前に飛んだが打球は背面方向に。しかし、ダラスは体勢