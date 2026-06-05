元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、流ちょうな英語を披露し話題になっている。５日までにインスタグラムを更新し、「本日の独り言」と題して英語で話し始めた中川アナ。「スーパーでレジの列が３つあって必要なものを持って列に入りましたもちろん一番短い列を選んででも突然他の２列の方が早く動いてるように見えてで、私の列が一生かかっているみたいにこれって私だけ？それともみなさんにも起こること？