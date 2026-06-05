４日も８鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。７Ｒのデイムサンライズで軽快に逃げ切って、今年の３８勝目を挙げた。「返し馬の雰囲気はよかったけど、ゲートにいくと妙におとなしかったのが少し気になったけど、レースでは全然関係なかったですね」とホッとした様子だった。５日は４鞍に騎乗。期待は８Ｒのクレスコユウシャ。最終追い切りにも騎乗して感触を確かめており、６連勝に向けて力が入ってい