俳優の舘ひろしが５日、ＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に生出演した。今年で俳優業「５０周年」を迎えた７６歳の舘は「プレミアムトーク」でゲスト出演した。スタジオでは１９日公開の主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督）を紹介した。番組では、舘が出演した１９７９年から５年間に渡り放送されたテレビ朝日系ドラマ「西部警察」を紹介。爆破、銃撃シーンを放送し、その中で「西部警察ＰＡＲＴ?