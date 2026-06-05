◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）枠順確定春の古馬マイル王決定戦の枠順が６月５日、確定した。重賞連勝中のトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は大外の８枠１７番に決定した。今回もクリストフ・ルメール騎手とのコンビで臨む。昨年のＮＨＫマイルＣの覇者で、前走の高松宮記念４着から巻き返しを狙うパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワー