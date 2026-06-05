◆米大リーグＤバックス―ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・Ｄバックス戦のスタメンを外れた。今季２度目のベンチスタートとなる。１０連戦の７戦目。二刀流出場翌日の予定通りの休養で、展開次第では試合終盤に代打起用される可能性も残されている。代役の１番には最近は４番起用が続いていたベッツが入った。ロバーツ監督