旬のズッキーニを、豪快にステーキ仕立てで。しょうがの風味がガツンときいたねぎ塩だれをたっぷりかけていただきます。 じっくり焼くことで甘みとうまみがぐっと凝縮し、いつもの炒めものとはひと味違ったおいしさ。今日の食卓は、ズッキーニが主役です！『ズッキーニのねぎ塩ステーキ』のレシピ材料（2人分）ズッキーニ……2本（300〜400g） 〈ねぎ塩だれ〉ねぎのみじん切り……1/2本分 しょうがのすりおろし……小さじ1 赤