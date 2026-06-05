兵庫県たつの市新宮町の住宅で母親（74）と次女（52）が殺害された事件で、 兵庫県警は6月4日、現場から約13キロ南の揖保川支流で見つかった男性の遺体が、殺人容疑で公開手配している大山賢二容疑者（42）と判明したと発表した。大山容疑者は約10年前までこの住宅の南隣に居住、現在は空き家となっている。捜査関係者によると、事件現場の住宅内で大山容疑者の血痕が検出され、大山容疑者の元自宅から、母親の血痕が付着した