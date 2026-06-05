高松北警察署 高松北警察署によりますと、5日午前1時10分ごろ、高松市屋島西町で住宅が火事だと隣の人が119番通報しました。 消防が約3時間後に火を消し止めましたが、木造平屋建ての住宅1軒約90平方メートルが全焼し、南隣の木造2階建ての住宅も焼けました。 全焼した住宅では、男性（73）が一人で暮らしていましたが、逃げ出して無事でした。隣の住人もけがはありませんでした。 警察と消防が火事の原因を調