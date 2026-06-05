米株価指数先物ナスダック0.8%安、ブロードコム嫌気売り続く 東京時間09:17現在 ダウ平均先物JUN 26月限51618.00（-53.00-0.10%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7567.75（-33.25-0.44%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限30221.75（-266.50-0.87%）