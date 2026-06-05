東伊豆町に住む80代の女性が金塊と現金合わせておよそ1300万円を騙し取られる詐欺事件がありました。警察によりますと、５月中旬、東伊豆町に住む80代の女性の家にNTTの職員をかたる者から、キャッシュカードが悪用されているなどと電話がありました。その後、今度は警察官をかたる者から電話で「詐欺事件の犯人から押収したキャッシュカードにあなたの名義があった」「無実を証明するために資金調査をする必要がある