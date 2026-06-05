少年向けに「匿流」や「闇バイト」の危険性をまとめた警察庁の資料交流サイト（SNS）の「闇バイト」募集に応じた少年による凶悪事件が相次いでいることを受け、警察庁は5日、学校などで匿名・流動型犯罪グループ（匿流）の危険性を呼びかける活動を強化すると発表した。「人生を棒に振らないために知っておくべき5つのこと」として、闇バイトに関われば必ず逮捕され、海外に渡航すると二度と戻れない可能性があるといったこと