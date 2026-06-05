吉田麻也（ゲッティ＝共同）【モンテレイ（メキシコ）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表に吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）が「サポートプレーヤー」として5日から合流することになった。日本サッカー協会の山本昌邦ナショナルチームダイレクターが4日、事前合宿中のモンテレイ近郊で明らかにした。37歳の吉田は、主将を務めた前回W杯後は日本代表から外れていたが、5月下旬に国内合