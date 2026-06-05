歌手の早見優（59）が5日、自身のインスタグラムを更新し、愛娘との親子ショットを披露した。「久しぶりのYouTube動画をアップします」と書き出すと米国に住む長女との2ショットをアップ。「今回は、アメリカに住む娘とのゆったり親子旅ニューイングランドの素敵な街を巡りながら、プライベートトークも少しだけ公開しています」と予告し、「母娘ならではの何気ない会話や旅の空気感を、ぜひ一緒に楽しんでいただけたら嬉