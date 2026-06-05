ＡＢＥＪＡが寄り付き大口買いに値がつかず、カイ気配スタートで３連騰。上値抵抗ラインの２５日移動平均線をマドを開けて上抜き、大底圏離脱の動きを強めている。同社は自社開発のＡＩプラットフォームを活用し、顧客企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進支援を主力事業としているが、政府が国産生成ＡＩの開発力強化に国策として取り組むなか、同社もその基盤モデル開発で重要なポジシ