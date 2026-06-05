スリー・ディー・マトリックスがカイ気配スタートとなっている。この日の寄り前に、集計中の２６年４月期連結業績について、売上高が従来予想の９９億４４００万円から１０８億８６００万円（前の期比５７．０％増）へ、営業利益が９億６１００万円から１３億３５００万円（前の期１１億５６００万円の赤字）へ、最終利益が３４億６６００万円から４１億９２００万円（同２５億１００万円の赤字）へ上振れて着