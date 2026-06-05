インターメスティックは３日ぶり大幅反発。４日取引終了後、５月度の国内月次売り上げ速報を発表。Ｚｏｆｆ事業の既存店売上高は前年同月比１９．１％増と、引き続きプラス基調を維持した。テレビＣＭや各種プロモーション活動が奏功したほか、初夏に向けたＵＶ関連需要の高まりが追い風となった。全店ベースでは同２４．４％だった。これを好感した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS