不二電機工業は大幅反落している。４日の取引終了後、２７年１月期第１四半期（２～４月）の単独決算を発表した。売上高が９億１６００万円（前年同期比２．０％増）、営業利益が２１００万円（同６０．３％減）だったとしており、大幅減益を嫌気した売りが出ている。売り上げはサージアブソーバー端子台やコネクターの増加により前年同期を上回ったものの、利益面では材料費の高騰が響いた。