ＷＩＺＥが急伸している。４日の取引終了後、ＳＢＩホールディングス傘下で暗号資産事業を行うＳＢＩＶＣトレードと、ソラナ（ＳＯＬ）の運用を軸としたトレジャリー事業で提携したと発表しており、これを好感した買いが流入している。ＷＩＺＥによると、国内最大級の暗号資産取引所であるＳＢＩＶＣトレードと提携することは、ＳＯＬの取得・運用体制を大きく引き上げることにつながり、これにより