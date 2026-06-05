Ｔ＆Ｄホールディングスが急伸し、２００７年６月以来、１９年ぶりの高値圏で推移している。同社は４日の取引終了後、連結子会社のＴ＆Ｄフィナンシャル生命保険の株式をＬＩＮＥヤフー傘下のＰａｙＰａｙ＜PAYP＞と、投資運用会社のワン・インベストメント・マネージメントの関連法人に売却すると発表した。ＰａｙＰａｙはＴ＆Ｄフィナンシャル生命の株式の７０．２％を取得し子会社化する。株式譲渡は１０月