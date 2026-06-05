第一ライフグループが反発している。同社は４日、富士通と量子技術の保険分野への適用を見据えた共同研究を開始したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 共同研究の期間は２７年３月まで。第一生命保険における資産運用業務の実務課題を起点に、両社が共同でリスクとリターンのバランスや負債特性を踏まえた複数の資産クラス（株式・債券・オルタナティブ資産など）への投資比率を