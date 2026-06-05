東急電鉄は、2026年度（令和8年度）の設備投資計画を発表しました。投資総額は約641億円（うち安全投資が過去最高の約511億円）となり、鉄道事業の持続的成長と安全性の向上を目指します。本年度の主な目玉は、大井町線の各駅停車用「6020系」の追加投入（8編成）と、目黒線「3000系」・東横線「5050系」のリニューアル推進です。沿線住民の生活に直結する田園都市線では、鷺沼駅前の大規模再開発と連動した駅改良工事が本格化する