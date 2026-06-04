「ブルックス ブラザーズ（Brooks Brothers）」が、2026年秋冬コレクションを発表した。人気が高い「Made in USA」や「Made in UK」シリーズの新作に加え、アメリカ建国250周年を記念したアイテムを披露した。【画像をもっと見る】ここ数年人気を集めているという米国製シリーズは、今季は2型を用意。昨年、発売後早々に完売となった「コックピットUSA（Cockpit USA）」とのコラボレーションレザージャケットは、映画「トップ