「ポケットモンスター」のIP展開を手掛けるポケモンの2026年2月期は、純利益が前期比70.7％増の1200億円で、1000億円の大台を初めて突破した。2026年はゲームボーイ用ソフト「ポケットモンスター 赤・緑」の発売から30周年の節目で、これに合わせて昨年からアパレルブランドとのコラボレーションをはじめとする企画を実施しており、これらの人気が業績を押し上げたと見られる。【画像をもっと見る】同期では、ポケットモンスタ