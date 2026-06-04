「ジェントルモンスター（GENTLE MONSTER）」が、新作「2026 Veggie コレクション」の発売を記念したポップアップを原宿駅前のヨドバシJ6ビルで開催する。期間は6月5日から23日まで。【画像をもっと見る】同コレクションは、昨年発表した折りたたみ可能なアイウェア「ポケットコレクション（Pocket Collection）」に次ぐ、折りたたみ可能なアイウェアシリーズの第2弾。2026年秋冬ウィメンズトレンドキーワードのひとつでもある