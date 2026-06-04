「ポラロイド（Polaroid）」が、手のひらに収まるサイズの小型インスタントカメラシリーズ「Polaroid Go」から、第3世代モデル「Polaroid Go Generation 3」（1万6880円）を6月5日に発売する。ポラロイドの公式オンラインストアと全国の取扱店舗で取り扱う。【画像をもっと見る】新作は、“世界最小のアナログインスタントカメラ”というコンセプトはそのままに、光学システムやフラッシュ機能を刷新。最短撮影距離を短縮し、