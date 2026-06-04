「アンドワンダー（and wander）」が2027年春夏シーズンの新作を発表した。テーマは「夏の森に差し込む光の重なり」。イエロー、グリーン、カーキといったカラーパレットをベースに、軽やかでモダンな印象のウェア、アクセサリー、小物などを提案する。【画像をもっと見る】同コレクションでは、数年前から展開しているウィメンズラインから、フリルなどを取り入れたタウンユースに適したアイテムが登場。これまでと比べ、より