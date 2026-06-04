「ロンハーマン（Ron Herman）」が、日本初上陸のコペンハーゲン発ブランド「フィキ（FICHI）」と、日本発ブランド「エリテ（Hériter）」を6月12日から取り扱う。ロンハーマン千駄ヶ谷、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、逗子マリーナ店、京都店、横浜店、仙台店、イセタン羽田ストア、ロンハーマン公式オンラインストアで販売する。【画像をもっと見る】フィキは2022年に創業