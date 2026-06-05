メガハウスは、『僕のヒーローアカデミア』より「るかっぷ 僕のヒーローアカデミア 緑谷出久・爆豪勝己 私服ver. セット【限定フォンタブ付き】」(8,470円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「るかっぷ 僕のヒーローアカデミア 緑谷出久・爆豪勝己 私服ver. セット【限定フォンタブ付き】」(8,470円)「るかっぷ」シリ