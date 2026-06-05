3日設置が決まった大阪都構想の制度設計を担う法定協議会の初会合が6月12日に実施する方向で調整されていることが分かりました。 3日設置が決まった大阪都構想の制度案を議論する法定協議会。関係者によりますと、議会の実施状況を鑑みて、6月12日に初会合を行う方向で調整しているということです。 都構想をめぐって大阪維新の会の吉村代表は4日、全体会議の中で「都構想戦略チーム」を立ち上げたと発表。横山代表代行を