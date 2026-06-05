出演者の辞退が相次いでいるアメリカ建国250年の記念コンサートをめぐり、トランプ大統領は出演歌手を変更したうえで、自身も参加する大規模集会を代わりに開催すると表明しました。トランプ大統領は4日、建国250年の記念コンサートに代わる行事として、「6月24日にワシントンで史上最高の集会を開く」とSNSで発表しました。トランプ政権が主導する記念コンサートをめぐっては「政権支持の色彩が強い」などとして、出演歌手の辞退