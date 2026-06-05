メガハウスは、『名探偵コナン』より「るかっぷ 名探偵コナン 江戸川コナン＆怪盗キッド セット【限定座布団付き】」(8,910円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年12月発送予定。2026年12月発送予定「るかっぷ 名探偵コナン 江戸川コナン＆怪盗キッド セット【限定座布団付き】」(8,910円)「るかっぷ」シリーズに『名探偵コナン』より「江戸川コナン」と