タレント上沼恵美子（71）が5日放送のABCラジオ「おはようパーソナリティ古川昌希です」にゲスト出演した。古川アナとは初対面。「番組ではよく拝見しています。でも、ナマの方がずっと男前で若いですね」と話すと、古川アナは恐縮しきり。「今いくつ？39歳？いちばんいい年齢ですよ。私がNHK紅白歌合戦の司会をやった年でした」。そのまま紅白の話題に移り「今とは違って、歌手がピリピリしていた。皆さん気が立ってました。